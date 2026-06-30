Grande partecipazione al Golf Club “La Margherita” di Poirino (TO) per la tappa piemontese di “Insieme per il Territorio”, iniziativa nata dalla sinergia tra ANCI Piemonte, Sport e Salute SpA e CONI Piemonte con l’intento di offrire un momento di approfondimento e di confronto sulle opportunità di finanziamento e di sviluppo dedicate all’impiantistica sportiva del territorio, con un focus sul tema dell’efficientamento energetico.

Obiettivo del tour, che tocca diverse località italiane, è quello di diffondere informazioni strategiche su bandi, opportunità e strumenti messi a disposizione di Comuni e associazioni, sia a livello nazionale sia a a livello regionale. Nel corso dell’incontro i relatori hanno rimarcato l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni, enti di promozione e Credito Sportivo per il rilancio dei territori e la valorizzazione di impianti e strutture sportive a dispozione della collettività.

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