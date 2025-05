Lo scorso 23 maggio ha preso il via il ciclo di incontri formativi organizzato dalla Città di Torino e dall’ANCI Piemonte con l’obiettivo di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione della normativa antiriciclaggio e di favorire la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali.

Relatori della prima giornata il comandante della Polizia Locale e responsabile antiriciclaggio del Comune di Nichelino, Giustino Goduti e l’esperto in materia di antiriciclaggio, Alessandro Gasbarri, di LAB4.

Nel corso dell’incontro – moderato dalla segretaria generale del Comune di Torino, Annalisa Puopolo – sono intervenuti la direttrice generale del Comune di Torino Alessandra Cimadom, il comandante della Polizia locale del capoluogo Roberto Mangiardi, il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte Steven Giuseppe Palmieri, il direttore dell’associazione Marco Orlando, la vicesindaca di Torino Michela Favaro e, da remoto, il presidente nazionale dell’Associazione Avviso Pubblico, Roberto Montà.

“In occasione del 23 di maggio, Giornata della Legalità, non poteva mancare il contributo di ANCI Piemonte al tema della legalità – ha detto il vicepresidente Palmieri -. Un’azione formativa su quelli che sono i temi, lo dico in maniera molto forte, dell’antimafia del giorno prima. Questi cicli di formazione servono proprio a questo: sono uno degli strumenti che ci permettono di migliorare, come enti locali, le nostre strutture e di formare i nostri amministratori su un tema che spesso e volentieri sentiamo distante da noi, ma che in realtà è spesso molto vicino senza che ce ne rendiamo conto. Con oltre 280 iscritti in presenza e online – ha concluso Palmieri – possiamo veramente dire di aver raggiunto un grande risultato”.

“Un’iniziativa importante realizzata in collaborazione con ANCI Piemonte – ha aggiunto la vicesindaca Favaro -. L’amministrazione comunale conferma oggi, ancora una volta, la volontà di contrastare qualsiasi forma di illegalità e di infiltrazione criminale nella pubblica amministrazione, rimarcando l’importanza di vigilare per l’applicazione puntuale delle norme in materia di antiriciclaggio. La presenza massiccia di funzionari comunali dimostra che il tema è quanto mai attuale. Lo scambio di esperienze e buone pratiche è fondamentale per il buon funzionamento della macchina amministrativa”.

I prossimi eventi sono programmati per il 6 giugno e il 4 luglio e le ISCRIZIONI sono aperte nella pagina disponibile A QUESTO LINK.