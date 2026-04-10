Giovedì 23 aprile, dalle ore 9.30 alle 11.00 , il “Salone ONU” del Castello di Lucento a Torino ospiterà l’incontro dal titolo “Grugliasco 2026: Chimica, Farmaceutica e Innovazione Urbana”. Al centro dell’iniziativa, che gode del patrocinio di ANCI Piemonte, ci saranno il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Grugliasco e le opportunità di sviluppo legate al territorio.

Grugliasco si prepara, infatti, a vivere una trasformazione urbanistica senza precedenti, con l’obiettivo di diventare uno dei principali hub dell’innovazione scientifica e industriale del Nord Italia. La rigenerazione urbana richiede una forte sinergia tra istituzioni e tessuto produttivo. All’evento parteciperà la vicepresidente all’Urbanistica di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa, con un intervento sul tema “Il ruolo delle amministrazioni locali nella riqualificazione urbana”. Presenti il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l’assessore all’Urbanistica Luciano Lopedote.

L’incontro si svilupperà attorno a tre temi chiave legati allo sviluppo territoriale e al supporto alle imprese. Al centro del dibattito ci sarà la forte sinergia tra la riqualificazione industriale e il nuovo Polo Universitario, destinato a dialogare attivamente con il mondo produttivo. Un esempio concreto di questa visione è il progetto di recupero delle aree dismesse promosso dal Comune, con un focus particolare sull’ex Area Maserati, che punta a diventare un polo di attrazione per il settore chimico-farmaceutico e delle scienze della vita.

La mattinata dedicherà inoltre ampio spazio agli strumenti concreti a disposizione delle aziende: verranno infatti illustrate le agevolazioni previste dal bando “KM Blu“, grazie a un approfondimento tecnico a cura di Chintana Srl, e sarà presentato “Accademia Piemonte“, il nuovo strumento regionale che eroga contributi a fondo perduto per finanziare la formazione del personale.

All’evento interverranno inoltre esponenti di spicco del mondo dell’industria, delle costruzioni e della ricerca , tra cui i rappresentanti del Collegio Edile Aniem API Torino, di Unionchimica Nazionale Confapi e l’Università di Torino.

La partecipazione all’evento è gratuita, inquadrando o cliccando sul QR code presente sulla locandina ufficiale.