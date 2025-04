Lunedì 12 Maggio, dalle 11 alle 13, si apre il ciclo di Hangar Plus sui temi dell’Innovazione sociale, con il webinar “Bene comune e patrimonio culturale: una leva di innovazione sociale”.

Molti sono gli strumenti di collaborazione, co-programmazione e progettazione partecipata che si sono sviluppati nel quadro normativo delle relazioni pubblico-private; diverse sono le esperienze territoriali, a livello nazionale e regionale, che hanno generato reti tra soggetti privati e tra pubblico e privato. A che punto siamo? Quali opportunità offrono? Cosa ci raccontano rispetto alla possibilità di mettere la cultura al centro di processi e soluzioni di miglioramento del benessere sociale, della partecipazione, dell’inclusione e riduzione delle disuguaglianze?

Questa la riflessione al centro del webinar, con la presenza di esperti di approcci e strumenti di collaborazioni pubblico-private, di amministrazione condivisa, di alcune esperienze territoriali che hanno messo al centro la cultura come leva di innovazione sociale. Un momento per confrontarsi e orientarsi rispetto alla possibilità di costruire alleanze tra operatori culturali, amministrazioni pubbliche, attori sociali ed economici, singoli cittadini, per prendersi cura in maniera attiva, responsabile e solidale dello sviluppo dei propri territori e comunità, a partire e mettendo al centro la cultura.

All’evento è stato invitato a partecipare e intervenire il Direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.

I temi e la riflessione che guideranno il webinar, saranno anche l’oggetto del Laboratorio di co-progettazione, che seguirà nelle giornate del 27 maggio, 10 giugno e 1 luglio, presso gli spazi di Novelab a Novello e che consentirà ai diversi soggetti che vivono in un territorio di sperimentare modalità e strumenti di progettazione condivisa, approcciando alla cultura come bene comune.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite Eventbrite da questo link: https://www.eventbrite.it/e/il-patrimonio-culturale-come-bene-comune-tickets-1320881966519?aff=oddtdtcreator

Il webinar si svolgerà su Zoom. I partecipanti riceveranno il link per accedere tramite Eventbrite direttamente in mail due giorni prima, due ore prima e 10 minuti prima dell’evento. Le comunicazioni potrebbero finire in spam o promozioni, invitiamo quindi a controllare le due cartelle. Le comunicazioni potrebbero finire in spam o promozioni, invitiamo quindi a controllare le due cartelle.

Per iscriverti già da ora ai laboratori sul territorio compila il Google Form a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86eCpGozInoTR_X-AaHwYIYT7R4raoLcFAqwmxuPfDeZSTA/viewform?usp=sharing

Hangar Plus è realizzato in collaborazione con ANCI e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.