Home Notizie Aree tematiche I materiali e i video dei webinar Gespi NotizieAree tematicheIn evidenzaSportTerritorio e urbanisticaVideo I materiali e i video dei webinar Gespi 30 Giugno 2026 115 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Condividiamo i materiali e i video dei due eventi organizzati in collaborazione con GESPI il 20 e il 25 maggio scorsi. 20 maggio 2026 SLIDE 25 maggio 2026 SLIDE Articoli correlatiDi più dello stesso autore Buttigliera Alta e Reano valutano la fusione con il supporto di ANCI Piemonte “Semplifica Piemonte”, dal 6 luglio si riuniscono le consulte di ANCI Piemonte | PARTECIPA Grande partecipazione al Golf Club di Poirino (TO) all’evento “Insieme per il Territorio” Articoli recenti Buttigliera Alta e Reano valutano la fusione con il supporto di... 30 Giugno 2026 “Semplifica Piemonte”, dal 6 luglio si riuniscono le consulte di ANCI... 30 Giugno 2026 Grande partecipazione al Golf Club di Poirino (TO) all’evento “Insieme per... 30 Giugno 2026 Il Piemonte evita il blocco dei diesel Euro 5 previsto da... 26 Giugno 2026 ANCI e Dipartimento di Protezione Civile rafforzano la collaborazione 26 Giugno 2026