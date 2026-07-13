La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione non è soltanto una questione tecnologica. Richiede nuove competenze, collaborazione tra istituzioni e strumenti capaci di aiutare gli Enti ad affrontare una crescente complessità organizzativa. L’Intelligenza Artificiale può rappresentare una risposta concreta, a condizione che venga utilizzata per supportare il lavoro delle persone e non per sostituirlo. Da questa convinzione è partita la nuova tappa di APKAPPA Incontra, organizzata da APKAPPA in collaborazione con Si.Re. Informatica, che ha riunito ad Alessandria amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici in un momento di confronto dedicato all’innovazione e all’evoluzione della Pubblica Amministrazione.

Ad aprire i lavori è stata Vittoria Oneto, assessore alla Transizione digitale del Comune di Alessandria, che ha portato l’esperienza dell’amministrazione comunale, illustrando il percorso avviato nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto ai processi amministrativi. Un esempio concreto di come l’innovazione possa già oggi contribuire a rendere più efficienti gli uffici e migliorare la qualità dei servizi, quando viene inserita all’interno di una strategia di cambiamento organizzativo. Nel corso dell’incontro è emerso anche un secondo elemento fondamentale: l’innovazione cresce più rapidamente quando gli Enti condividono esperienze e fanno rete. Un concetto richiamato dal sindaco di Quargnento e presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, il quale ha sottolineato il valore del networking tra le PA come motore di crescita dei territori.

All’evento ha partecipato il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, che ha evidenziato come protocolli e collaborazioni tra Enti rappresentino oggi un’opportunità concreta per sviluppare progettualità condivise e promuovere il territorio attraverso una visione comune. “La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per la crescita del nostro territorio ed è per questo che ANCI Piemonte risponde sempre con grande favore all’invito delle aziende che creano momenti di condivisione su questioni così importanti ed attuali. Oggi, la vera sfida che abbiamo davanti riguarda il dopo PNRR: come ANCI siamo fortemente impegnati in un’azione di sensibilizzazione nei confronti del Governo affinché vengano garantite risorse strutturali ai Comuni. È fondamentale mettere le amministrazioni locali nelle condizioni di finanziare gli investimenti avviati”.

Partendo da queste riflessioni, APKAPPA ha presentato la propria visione dell’Intelligenza Artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione: una tecnologia progettata per alleggerire le attività ripetitive, valorizzare il patrimonio di conoscenze degli enti e supportare gli operatori nelle decisioni quotidiane, mantenendo sempre il principio dello Human in the Loop, nel quale la responsabilità finale rimane in capo alle persone. Tra i temi approfonditi durante la giornata figurano l’evoluzione della piattaforma applicativa con gli assistenti intelligenti (AI), capaci di mettere a disposizione degli operatori il patrimonio documentale e normativo dell’Ente; l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al Protocollo Informatico per automatizzare la gestione delle pratiche; l’ecosistema per il monitoraggio ambientale intelligente a supporto delle Smart City ed il Percorso di Maturità Digitale, sviluppato per accompagnare i Comuni a mantenere sempre attuale la propria organizzazione digitale rispetto a nuovi adempimenti, impegni e servizi al territorio.

Per Giovanni Bonati, amministratore delegato di APKAPPA: “L’Intelligenza Artificiale rappresenta una grande opportunità per la Pubblica Amministrazione perché offre la grande opportunità di restituire tempo alle persone, preservare il patrimonio di competenze degli Enti e supportare decisioni sempre più consapevoli. È questa la visione che guida lo sviluppo delle nostre soluzioni e che vogliamo condividere con i Comuni attraverso le tappe di APKAPPA Incontra”.

Andrea Banfi, amministratore delegato di Si.Re. Informatica, ha evidenziato il valore strategico della collaborazione e della sicurezza dei dati: “L’Intelligenza Artificiale rappresenta una svolta fondamentale, a patto che operi su fonti dati perimetrate, certificate e sicure come quelle fornite dal Gruppo Maggioli, azzerando i rischi di ‘allucinazione’ dei modelli generici. La nostra priorità resta la tutela dell’Ente e dei cittadini: l’adozione di queste tecnologie deve sempre sposarsi con un approccio rigoroso alla privacy, alla redazione dei documenti di valutazione di impatto (DPIA) e alla corretta gestione dei dati sensibili. In questo percorso, Si.Re. Informatica si conferma un attore di riferimento per la digitalizzazione e la consulenza a supporto dei Comuni del Nord-ovest, accompagnandoli nelle sfide del PNRR e della transizione digitale”.