Dal 16 al 18 settembre 2026, nella sede della Fondazione Camillo Cavour, in Piazza Visconti Venosta 2 a Santena (TO), è in programma il corso di formazione intitolato “Intelligenza artificiale e processi decisionali nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dal Polo Formativo Territoriale SNA del Piemonte con il contributo scientifico del Politecnico di Torino e la collaborazione di ANCI Piemonte.

L’iniziativa si inserisce nella vocazione del Polo, che negli ultimi anni ha consolidato un’offerta formativa specialistica sui temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare di quelle territoriali.

Il corso rappresenta un ulteriore momento di approfondimento specialistico dedicato all’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei processi decisionali pubblici e si propone di fornire ai partecipanti strumenti interpretativi e operativi per comprendere le opportunità, i limiti e le implicazioni organizzative, normative ed etiche derivanti dall’adozione delle tecnologie di IA nell’azione amministrativa.

Attraverso il confronto tra accademia, amministrazioni pubbliche e operatori del settore, il corso offrirà una panoramica aggiornata sulle principali applicazioni dell’Intelligenza aArtificiale nella PA, con particolare attenzione ai modelli data-driven, alla governance dei dati, all’evoluzione delle competenze professionali e al supporto alle politiche pubbliche.

Il programma formativo è articolato in tre giornate di attività didattica in presenza. La partecipazione al corso è gratuita. Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il form disponibile A QUESTO LINK, entro e non oltre il 4 settembre 2026, una volta acquisita l’autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza. Ulteriori info sono disponibili sul sito della SNA.