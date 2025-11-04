Lunedì 10 novembre 2025, dalle ore 10.30 alle 12.30, Anci organizza un webinar di approfondimento dedicato alle novità per Comuni e Città Metropolitane contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689).

Nel corso dell’incontro saranno analizzate le principali misure di interesse per gli enti locali, tra cui le nuove disposizioni in materia di definizione agevolata dei tributi locali e di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Saranno inoltre approfonditi temi di particolare rilievo come l’abrogazione del taglio ai trasferimenti erariali in caso di acquisto di beni demaniali, le anticipazioni di tesoreria, il rifinanziamento del Fondo minori e il fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Comuni.

Il webinar rappresenta il primo appuntamento di analisi promosso da ANCI sui contenuti della Legge di Bilancio 2026 e offrirà ad amministratori e responsabili finanziari un quadro completo e aggiornato delle principali novità normative e finanziarie.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ANCI.