In vista dell’avvio del processo di assunzione presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), proseguono gli appuntamenti informativi, organizzati da ANCI in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sui temi del welfare, con il webinar in programma il prossimo 14 aprile alle ore 11.00, dedicato al bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato (36 mesi) presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).
Nel corso del webinar verranno illustrati i punti salienti della Convenzione che gli ATS dovranno sottoscrivere con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verranno forniti approfondimenti sul tema della rendicontazione di spesa e sui criteri di ammissibilità.
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi al seguente link.