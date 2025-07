Lunedì 14 luglio alle ore 11:00 appuntamento con il webinar Focus sull’Accordo quadro Consip “Servizi applicativi in ottica Cloud”. Il webinar, organizzato in collaborazione con Consip, intende illustrare le principali caratteristiche dell’Accordo quadro Consip “Servizi applicativi in ottica Cloud” per le PAL. L’obiettivo è di fornire alle Pubbliche Amministrazioni locali informazioni utili sulla tipologia di servizi inclusi più aderenti alle esigenze di trasformazione digitale degli Enti e sulle modalità di adesione all’iniziativa.