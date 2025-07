Giovedì 17 luglio dalle 1.00 alle 13.00 si terrà il webinar “Strumenti di comunicazione e informazione per le pari opportunità nei comuni”. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri in materia di Pari Opportunità, organizzato e promosso da ANCI, e dedicato a un approfondimento sui temi della comunicazione e dell’informazione.

Il webinar illustrerà in particolare il tema della parità nella comunicazione di massa, gli strumenti e i documenti a disposizione delle amministrazioni comunali, presentando altresì l’esperienza in corso di alcuni comuni italiani.