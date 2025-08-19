In vista della XVIII Giornata nazionale SLA che si terrà giovedì 18 settembre, l’ AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) invita i Comuni ad aderire alla campagna “Coloriamo l’Italia di verde“.

L’iniziativa mira a coinvolgere i Comuni italiani nell’illuminazione di un monumento o di un edificio pubblico come segno di solidarietà alla comunità SLA. Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più profondo, a seguito dell’ufficializzazione della data del 18 settembre come punto di riferimento fisso per tutte le edizioni future.

L’evento, patrocinato dall’ANCI nazionale e regionale, si svolgerà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sarà un momento di grande valore civile e collettivo, dedicato a dare voce e visibilità alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica, alle loro famiglie e a chi le assiste ogni giorno. “Si tratta di un’iniziativa a cui ANCI Piemonte ha aderito con convinzione – afferma il presidente dell’associazione Davide Gilardino -. I simboli, dalle panchine colorate ai palazzi municipali illuminati, veicolano a tutti messaggi importanti, invitando a “rallentare” la distrazione e a focalizzarsi su tematiche di grande rilevanza”.

AISLA invita dunque tutti i Comuni a unirsi a questa ondata di solidarietà, che vedrà centinaia di città, dal nord al sud del Paese, tingersi di verde. Per aderire è sufficiente inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica iniziative@aisla.it. È necessario indicare il nome del Comune aderente e il monumento o edificio scelto per l’illuminazione.

La partecipazione dei Comuni sarà valorizzata sul sito ufficiale di AISLA, dove verrà creato un album fotografico digitale che mostrerà l’impegno concreto di ogni territorio. L’album dei Comuni Illuminati del 2024 è disponibile A QUESTO LINK.