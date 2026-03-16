Il webinar in programma il 19 marzo alle 14:30 “Presentazione del bando EPAH 2026: opportunità di assistenza tecnica per i Comuni nel contrasto alla povertà energetica” è dedicato alla presentazione del bando 2026 dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), iniziativa promossa dalla Commissione europea per supportare gli enti locali nello sviluppo di politiche e interventi di contrasto alla povertà energetica.
Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche del bando, le modalità di candidatura e le opportunità offerte ai Comuni selezionati, che potranno beneficiare di un servizio di assistenza tecnica personalizzata per analizzare il fenomeno a livello locale, definire strategie di intervento e accompagnare l’implementazione di azioni concrete.
Il webinar sarà inoltre l’occasione per ascoltare alcune esperienze di città impegnate sul tema della povertà energetica, offrendo spunti utili per lo sviluppo di iniziative a livello locale.