Si terrà il 2 e il 3 ottobre a Roma presso le Corsie Sistine, all’interno del complesso monumentale dell’Arcispedale di Santo Spirito in Sassia, la Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza “Custodire il presente, costruire il futuro” che sarà aperta da Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Per l’Anci, venerdì 3 ottobre, interverrà il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci Marco Fioravanti.

La Conferenza, dal titolo “Custodire il presente, costruire il futuro”, organizzata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituisce un momento di confronto, dialogo e riflessione tra Istituzioni, esperti del settore e organizzazioni della società civile per delineare strategie condivise volte a promuovere il benessere dei bambini e degli adolescenti.

L’evento sarà l’occasione per discutere anche i contenuti del 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

I lavori avranno inizio nel pomeriggio del 2 ottobre con la presentazione delle principali linee di intervento del Piano nazionale. A seguire, quattro tavoli di lavoro pensati come spazi di scambio e dibattito tra i partecipanti all’evento che avranno modo di confrontarsi su temi specifici, quali: “Solitudine e isolamento”; “Solidarietà e dialogo intergenerazionale”; “La cultura dello sballo” e “Tra influencer e nerd”.

Le riflessioni emerse dai tavoli di lavoro saranno presentate il giorno successivo, 3 ottobre, con la partecipazione di autorità e rappresentanti istituzionali, chiamati a testimoniare l’impegno della politica nella promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza secondo le linee di indirizzo delineate nel Piano nazionale. Alla stessa Ministra Roccella saranno affidate le conclusioni della due giorni di lavori.

Per tutte le informazioni consultare il sito internet dedicato.