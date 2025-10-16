Si terrà lunedì 20 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle 13.30, presso la Sala Conferenze ANCI in Via dei Prefetti, 46 – Roma, il I° Seminario del Progetto “Mobilità Sicura” dal titolo “Effetti delle sostanze psicotrope e percezione del rischio alla guida: cosa sappiamo davvero?” (clicca qui per seguire i lavori).
L’iniziativa, promossa da Anci nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale, mira a fare il punto sulle conoscenze scientifiche e operative relative all’impatto delle sostanze psicotrope sui comportamenti di guida e alla percezione del rischio da parte degli automobilisti.