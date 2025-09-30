Lunedì 20 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.30 presso la Sala Conferenze Anci in via dei Prefetti, 46 a Roma si terrà il 1° seminario dedicato agli “Effetti delle sostanze psicotrope e percezione del rischio alla guida: Cosa sappiamo davvero?”. La giornata, organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anci, Upi, intende approfondire l’impatto delle sostanze psicotrope sulle capacità cognitive, attentive e motorie dei conducenti. Verranno analizzati i principali effetti sul comportamento alla guida, i meccanismi che alterano la percezione del rischio e le conseguenze in termini di sicurezza stradale. L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza dei pericoli legati all’uso di sostanze psicoattive.