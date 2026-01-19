Si terrà il 21 gennaio alle ore 10 il webinar operativo per i Comuni aderenti all’Avviso Pubblico “Risorse in Comune” in cui verranno approfonditi tre importanti temi: lo stato dell’arte dell’adesione all’avviso pubblico e i prossimi passi, le modalità operative per la generazione e comunicazione del CUP, un focus sulle schede di catalogo per l’acquisto di beni e servizi “Risorse in Comune” su MePA.
