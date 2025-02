“Città più Vivibili: Soluzioni per la Logistica Urbana” è il titolo del webinar che si terrà in modalità virtuale il prossimo lunedì 24 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’evento, organizzato da Anci in collaborazione con Kyoto Club, Freight Leaders Council, Motus-E e ZET Italia, vuole essere un momento di riflessione su come ridisegnare le città con una logistica più sostenibile.

Non si tratta solo di e-commerce, ma di tutte le attività che rendono viva una città: dalla consegna di medicinali alla gestione dei rifiuti, dai lavori di manutenzione alle consegne dell’ultimo miglio.

Come rendere questi flussi compatibili con pedoni, ciclisti e mezzi pubblici? Quali strategie adottare per decarbonizzare il trasporto merci e migliorare la qualità dell’aria?

Nel corso del webinar si cercherà di dare una risposta a questi quesiti, anche ripercorrendo le esperienze innovative di alcune città italiane ed europee che hanno ripensato la logistica urbana coniugando qualità dell’aria, decarbonizzazione e spazio urbano.