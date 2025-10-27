Martedì 28 ottobre dalle ore 14.30 alle 16, nella sala Panoramica della Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7, sarà presentata ufficialmente la EU Local Councillors Network, la nuova rete europea dei Consiglieri locali promossa dal Comitato europeo delle Regioni e dalla Commissione europea.

Nata dall’unione di due precedenti iniziative di successo – Building Europe with Local Councillors (BELC) della Commissione europea e il Network of Local and Regional Councillors del Comitato delle Regioni – la rete conta più di 3.000 membri in tutta Europa e ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra le istituzioni europee e i cittadini, coinvolgendo il livello di governo in cui le persone ripongono maggiore fiducia.

Attraverso la EU Local Councillors Network, gli eletti a livello locale possono accedere a opportunità di formazione, scambio e partecipazione europea, tra cui: visite di studio a Bruxelles; sessioni di formazione e seminari tematici; materiali informativi e strumenti di comunicazione per dialogare con i cittadini sui temi dell’Unione europea.

I consiglieri che aderiscono alla rete si impegnano a promuovere il dibattito europeo nelle proprie comunità, organizzando eventi locali o inserendo regolarmente argomenti europei nelle riunioni dei consigli comunali.

Durante l’incontro, rivolto agli amministratori locali piemontesi, verranno illustrate le finalità della rete, le modalità di adesione e le opportunità concrete che essa offre agli amministratori piemontesi. L’appuntamento sarà anche un’occasione di confronto e dialogo, per condividere esperienze e costruire insieme una partecipazione più attiva del territorio metropolitano al progetto europeo.

Nel mattinata del 28 ottobre, sempre nella stessa sala, si terrà una giornata formativa su comunicazione e social media organizzata da Anci, in collaborazione con Meta e il supporto di Anci Piemonte, riservata alle figure professionali che si occupano di comunicazione nei Comuni. FORMAZIONE

Per iscriversi in presenza o ricevere il link per lo streaming CLICCA QUI



Per informazioni sulla rete europea dei Consiglieri locali CLICCA QUI