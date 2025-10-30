Ad un anno dalla realizzazione della scuola di coprogrammazione e coprogettazione, la Fondazione per la sussidiarietà, l’ANCI Piemonte, il CST Novara-VCO e il Comune di Novara propongono un “Laboratorio di Amministrazione Condivisa” che si terrà lunedì 3 novembre, a partire dalle ore 9, nella Sala delle Vetrate del Castello di Novara.

Nel corso della mattinata saranno presentate esperienze concrete di coprogettazione e coprogrammazione realizzate nelle città di Novara, Verbania, Milano e Torino. Con l’occasione, la teoria si fonderà con la pratica e i relatori analizzeranno punti di forza e criticità delle iniziative che verranno illustrate. La discussione sarà animata dalla professoressa Lorenza Violini e dal dottor Giulio Casilli della Fondazione per la Sussidiarietà. Seguirà una narrazione guidata con l’analisi delle esperienze messe in atto dai soggetti che avevano partecipato al percorso 2024 della scuola di amministrazione condivisa. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Luciano Gallo, referente dei contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore di ANCI Emilia Romagna. La professoressa Violini e l’avvocato Gallo sono tra i massimi esperti del settore a livello nazionale.

Saranno presenti, per porgere i loro saluti, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la sussidiarietà, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte, Carlo Teruzzi, presidente del CST e Daniele Giaime, presidente Csvnet Piemonte.

L’appuntamento si rivolge ad amministratori, funzionari pubblici, volontari e operatori del terzo settore. Si tratta di un momento seminariale completamente gratuito per il quale si consiglia l’iscrizione.

La partecipazione è gratuita previa ISCRIZIONE A QUESTO LINK.

SCARICA LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA