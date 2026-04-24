Appuntamento giovedì 30 aprile alle ore 10.30 con il webinar “Last call – presentazione del bando Action Networks del Programma URBACT IV”.

Il programma URBACT IV ha lanciato lo scorso 17 marzo la call per gli Action Networks che consente di implementare strategie urbane attraverso una serie di azioni concrete che promuovano lo sviluppo urbano sostenibile. Le città dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi partner (Norvegia, Svizzera, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Moldavia e Ucraina) sono invitate a candidarsi entro il 17 giugno prossimo.

Un URBACT Action Network è composto da 6–8 città partner che con l’aiuto di esperti e risorse dedicate all’implementazione delle azioni, intraprenderanno un percorso di 2 anni e mezzo di apprendimento e scambio con altre città europee per preparare i propri Action Portfolios. Durante questo periodo, beneficeranno di attività di rafforzamento delle competenze, opportunità di apprendimento e conoscenza, oltre a ottenere maggiore visibilità e riconoscimento a livello europeo.

Nel corso del Webinar, grazie alle testimonianze dirette dei Comuni attuatori e al supporto del Punto di Contatto Nazionale e dei Lead Expert, saranno fornite informazioni utili alla predisposizione delle proposte progettuali.

ISCRIZIONI QUI