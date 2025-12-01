Si terrà venerdì 5 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00, il webinar di aggiornamento sul bando nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato negli Ambiti territoriali sociali, organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’incontro è dedicato a illustrare lo stato dell’iter del concorso nazionale, finalizzato al reclutamento di 3.839 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato (36 mesi) presso gli Ambiti territoriali sociali.
Durante il webinar saranno forniti aggiornamenti sul cronoprogramma, sulle procedure concorsuali e sulle modalità di immissione in ruolo del personale selezionato.