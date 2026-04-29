Rafforzare il legame tra università ed enti locali per affrontare meglio le sfide della transizione digitale, ecologica e amministrativa. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e dal rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati.

Il documento riconosce il ruolo peculiare del Politecnico quale motore d’innovazione e configura l’ateneo come partner strategico per i Comuni piemontesi, i quali, grazie a questa nuova collaborazione, potranno beneficiare di un prezioso supporto tecnico-scientifico per la partecipazione ai bandi, l’accesso ai fondi nazionali ed europei, lo sviluppo di progetti di smart city e mobilità sostenibile, la formazione dei dipendenti, la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale.

L’intesa segna l’inizio di un percorso strutturato che vedrà la creazione di tavoli di lavoro congiunti e l’organizzazione di seminari formativi rivolti agli amministratori locali. L’obiettivo è chiaro: trasformare le sfide della quotidianità in opportunità di crescita per tutte le comunità locali, dalle più grandi alla più piccole, portando l’innovazione “fuori dai laboratori e dentro la vita dei cittadini”, come ribadito durante la sottoscrizione del protocollo.