Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sarà presente all’evento di lancio del progetto “Percorsi Europei. La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”, che si terrà Venerdì 15 Maggio alle ore 11, nel Salone d’Onore della Fondazione CRT a Torino.

Di recente, ANCI Piemonte e Fondazione CRT hanno lanciato un’iniziativa strategica dedicata ai Comuni che desiderino potenziare la propria capacità di sviluppare competenze specifiche in materia di europrogettazione, attraverso un percorso di formazione e di affiancamento nella partecipazione ai bandi.

L’evento di venerdì 15 maggio consentirà di avviare un confronto in vista della selezione dei Comuni che accederanno all’iniziativa.

I saluti iniziali saranno affidati a Anna Maria Poggi, presidente Fondazione CRT e Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente ANCI Piemonte e vicesindaco di Borgomanero (NO). A seguire interverranno Moira Rotondo, referente ANCI e Punto di contatto nazionale URBACT-EUI e Manuela Marsano, responsabile del Punto di contatto nazionale CERV.

Il confronto si arricchirà, inoltre, con l’esperienza di Francesca Cargnello, sindaca del Comune di Borgiallo (TO) e con l’approfondimento di Elena Ciarlo, responsabile Cooperazione internazionale e Progetti europei di ANCI Piemonte.Sono invitati a partecipare funzionari e amministratori locali.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria.

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto al link www.fondazionecrt.it Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it

ISCRIVITI ALL’EVENTO DEL 15 MAGGIO

SCARICA IL PROGRAMMA