I piccoli Comuni si caratterizzano per una dotazione di personale numericamente contenuta, spesso composta da poche unità chiamate a svolgere una pluralità di funzioni amministrative e tecniche. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti operano complessivamente circa 53.000 dipendenti a tempo indeterminato, in larga parte personale in part-time, con un rapporto dipendenti/abitanti che si è drasticamente ridotto negli ultimi anni.

Il nuovo Quaderno Operativo dell’Anci “Personale nei piccoli Comuni”, elaborato in occasione degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, vuole essere una “summa” di quanto oggi, pur con i limiti finanziari e ad ordinamento vigente, sia possibile fare per una gestione del personale più vicina alla soddisfazione dei bisogni delle Comunità e agli obiettivi dei Sindaci.

Il Quaderno, come di consueto, è strutturato in una parte generale di inquadramento normativo dei principali istituti e novità in materia di gestione del personale e una parte dedicata alla modulistica, con schemi di atti per la gestione condivisa di personale in base alle nuove disposizioni contrattuali.