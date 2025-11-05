“È senza dubbio motivo di soddisfazione e di orgoglio presentare il Premio Innovazione e Sviluppo a Barcellona. Tra qualche giorno sveleremo i vincitori nel corso dell’Assemblea di ANCI nazionale che si svolgerà a Bologna. Si tratta di un’iniziativa importante che guarda al futuro e premia la PA locale in grado di fare innovazione. A Barcellona abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le esperienze realizzate fuori dei confini nazionali e abbiamo potuto conoscere le iniziative che stanno facendo scuola tra i territori”. Lo ha detto il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, presentando l’edizione 2025 del premio a Barcellona, nell’ambito dello “Smart City Expo World Congress”, la più grande fiera mondiale dedicata alle tecnologie e ai sistemi innovativi per le città.

L’Expo fa parte dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Cleantech & Green Building e ICT della Regione Piemonte, finanziati dal PR FESR 2021-2027. L’anno scorso sono quasi 26.000 persone provenienti da oltre 135 Paesi hanno fatto visita alla fiera.

All’evento ha partecipato l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati. “Congratulazioni all’ANCI per tutto ciò che fa ogni anno con il Premio Innovazione e Sviluppo – ha detto Marnati -. Complimenti ai vincitori perché sono da esempio per tutte quelle amministrazioni impegnate a fare innovazione in modo serio e costante. Anche in ambito pubblico si possono fare cose eccellenti e moderne e la Regione Piemonte lavora da tempo in questa direzione”.

