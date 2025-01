Anci e Corepla pubblicano la manifestazione d’interesse al fine di raccogliere proposte di adesione al progetto RecoPet da parte dei Comuni italiani e/o degli Enti di governo dell’ambito territoriale ottimale, mettendo a disposizione dei Comuni con almeno 5.000 abitanti, a titolo di comodato d’uso gratuito, un primo lotto di n. 200 RVM complessive.

Il progetto RecoPet si basa sulla realizzazione di un sistema per la raccolta selettiva dei contenitori per liquidi in PET per uso alimentare post consumo con elevati standard qualitativi, attraverso l’installazione di Reverse Vending Machine (RVM) su tutto il territorio nazionale.

Il Progetto prevede un sistema premiante e incentivante per il conferimento delle bottiglie in PET da parte dei consumatori con l’obiettivo di intercettare, in particolare, i contenitori attualmente non conferiti nella raccolta differenziata domestica.

Gli enti interessati devono inviare la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, all’indirizzo: ecocompattatori@corepla.it.