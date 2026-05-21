C’è tempo fino al prossimo 30 maggio per partecipare alla rilevazione sulle misure in materia di invecchiamento attivo (prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29) compilando il questionario online disponibile attraverso la piattaforma LimeSurvey, messa a disposizione dall’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), partner del Dipartimento per le attività di promozione dell’invecchiamento attivo.
Ogni anno i Comuni sono tenuti a trasmettere una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente in tema di invecchiamento della popolazione e a comunicare possibili iniziative future.
Si ricorda che il questionario è stato inviato a ciascun Comune tramite PEC direttamente dall’INAPP (mittente:
survey-inapp@pec.it). I Comuni che hanno già inviato la versione finale non devono compiere ulteriori azioni.
Per eventuali chiarimenti e richieste di supporto, è possibile contattare i seguenti referenti: Pietro Checcucci (p.checcucci@inapp.gov.it) e Davide Lucantoni (d.lucantoni@inrca.it).