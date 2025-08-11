Nell’ambito del Programma di Lavoro 2025-2026, il Comitato Turismo dell’OCSE sta conducendo un’attività di analisi sulle politiche volte a ottimizzare gli impatti sociali del turismo. I risultati di questo lavoro saranno inclusi nel prossimo rapporto OECD Tourism Trends and Policies 2026.
A tal fine, è stato predisposto un questionario volto a raccogliere informazioni e punti di vista da parte di attori chiave del settore, con particolare riferimento alle principali sfide socio-economiche e alle strategie adottate per massimizzare gli impatti sociali positivi del turismo.
Tutti i Comuni a contribuire a questa importante iniziativa, compilando il questionario in allegato che deve essere rispedito all’indirizzo segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it entro il 12 agosto.