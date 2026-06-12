Tappa in Piemonte per l’iniziativa “Insieme per il territorio”, il tour nazionale promosso da Sport e Salute e da ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale) in collaborazione con il CONI, il CIP e GSE.

L’incontro si propone di offrire a sindaci, assessori e amministratori locali piemontesi una panoramica concreta su programmi, finanziamenti agevolati e strumenti dedicati allo sviluppo dell’impiantistica sportiva e alla promozione della pratica motoria nei Comuni. In questo contesto, i partecipanti potranno approfondire non solo le misure per la realizzazione, il recupero e l’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche, ma anche i bandi attivi e i modelli di supporto consulenziale e progettuale messi in campo da Sport e Salute e ICSC. Infine, un focus specifico sarà riservato alla transizione ecologica, con l’illustrazione di opportunità e incentivi per l’efficientamento energetico degli impianti presentati grazie al coinvolgimento diretto del GSE.

L’evento piemontese si svolgerà venerdì 26 giugno, dalle ore 17 alle 19, nell’accogliente scenario del Golf Club La Margherita di Poirino, in provincia di Torino, con il patrocinio di ANCI Piemonte e di ANCI nazionale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto diretto tra istituzioni nazionali e territoriali, pensata per condividere idee, esperienze e progettualità capaci di trasformare lo sport in una leva strategica di inclusione sociale, salute e sviluppo sostenibile. La partecipazione all’incontro è gratuita ma è necessaria la registrazione attraverso il QR Code presente nella locandina o in alternativa TRAMITE QUESTO LINK.

Save the Date Insieme per il Territorio_ Poirino 26 giugno 2026 1