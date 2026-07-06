Si terrà oggi lunedì 6 luglio, dalle 14:30 alle 17:30, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, il convegno “Enti e impianti sportivi tra il Codice degli appalti e il Codice del Terzo settore”, patrocinato da Anci.
L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni, esperti del settore e rappresentanti del mondo dello sport sui principali profili giuridici e amministrativi legati alla gestione degli impianti sportivi, con particolare attenzione al rapporto tra disciplina degli appalti pubblici, Codice del Terzo settore e ruolo degli enti locali.
Tra i relatori è prevista anche la partecipazione della vicesegretaria generale di Anci, Stefania Dota, che porterà il contributo dell’Associazione sul ruolo dei Comuni nella valorizzazione e nella gestione dell’impiantistica sportiva.