In una missiva indirizzata al ministero dell’Economia e delle Finanze, Anci chiede l’apertura urgente di un confronto sull’IMU per affrontare la progressiva riduzione del gettito che negli ultimi anni ha colpito i bilanci dei Comuni. Secondo l’Associazione dei Comuni, diversi interventi normativi e decisioni giurisprudenziali hanno ristretto la base imponibile dell’imposta senza adeguate compensazioni finanziarie.

Tra i principali fattori viene indicata la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale, che ha ridefinito l’esenzione per l’abitazione principale prevedendone l’applicazione anche a più componenti dello stesso nucleo familiare. Una misura che ha inciso sulle entrate comunali senza che sia stato avviato un confronto per stimarne gli effetti.

Anci segnala inoltre che molte compensazioni restano ferme ai valori degli anni in cui sono state introdotte, nonostante i cambiamenti intervenuti nel mercato immobiliare e negli utilizzi degli immobili.

A pesare sui bilanci locali sono anche le esenzioni per alcune attività sanitarie, assistenziali, didattiche e sportive, oltre ai ristori sempre meno adeguati per i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma. Per questo Anci chiede un confronto per valutare gli effetti delle misure e garantire stabilità e certezza al gettito IMU.