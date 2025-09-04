È ufficialmente aperto il bando per aderire al nuovo partenariato tematico dell’Agenda Urbana per l’UE (UAEU) dedicato a: “Città compatte – Pianificazione urbana sostenibile e mitigazione dell’espansione urbana”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del lavoro multilivello e multilaterale dell’Agenda Urbana UE, che promuove la cooperazione tra città, regioni, Stati membri, Commissione europea e portatori di interesse. I partenariati tematici, già 20 dal lancio dell’Agenda, hanno l’obiettivo di affrontare sfide urbane cruciali, integrando la dimensione urbana nelle politiche europee e migliorando regolamentazione, accesso ai finanziamenti e condivisione di conoscenze.

Per illustrare le opportunità e le modalità di adesione, il 3 settembre si terrà un seminario online per i candidati (Online applicant seminar – Call for partners per il Thematic Partnership su “Compact Cities – Sustainable Urban Planning and Sprawl Mitigation”). Sarà un’occasione utile per comprendere meglio il processo di candidatura, cosa aspettarsi da un partenariato tematico UAEU e i dettagli specifici relativi al partenariato sulle città compatte. ( Registrati qui ) .

Promuovere forme urbane compatte significa pertanto incoraggiare:

uno sviluppo più sostenibile e inclusivo,

una migliore accessibilità ai servizi,

una mobilità urbana potenziata,

la diffusione di modelli a uso misto, contrastando così i fenomeni di espansione incontrollata che caratterizzano molte aree europee.

Come partecipare al bando

Le città di tutte le dimensioni, le regioni, gli Stati membri, gli Stati partner e le altre parti interessate ad aderire al partenariato Città compatte possono presentare domanda compilando l’apposito modulo di domanda, disponibile sulla pagina ufficiale dedicata al partenariato Call for Partners – Urban Agenda for the EU Thematic Partnership on Compact Cities | EUI entro il 1° ottobre 2025, ore 14:00 (CEST).

Saranno accettate solo domande presentate in inglese.