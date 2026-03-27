Si terrà martedì 31 marzo 2026 alle ore 11.30 presso la Conferenze di Anci, la conferenza stampa di presentazione del premio Anci Innovazione 2026. Presenzieranno: il Presidente del Consiglio nazionale di Anci, Marco Fioravanti, la Responsabile dell’Area Innovazione tecnologica di ANCI, Antonella Galdi, il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’innovazione, Michele Pianetta, il Presidente di ANFoV, Umberto De Julio, il Segretario Generale di ANFoV, Antonello Angeleri.

Il Premio 2026 è suddiviso in due sezioni: Sezione Nazionale dedicata a tutti i 7896 Comuni e agli Enti pubblici del resto d’Italia; Sezione Piemonte: a cui possono partecipare tutti i Comuni e gli Enti pubblici piemontesi.

La manifestazione ricompensa con un montepremi superiore ai 60mila euro i progetti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituti scolastici pubblici e atenei, con premi in denaro e servizi tecnologicamente avanzati, che incentivino l’efficacia di erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, utilizzando le innovazioni tecnologiche e di comunicazione per il benessere e lo sviluppo delle comunità.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati tre casi pilota di comuni italiani che hanno realizzato i principi dell’innovazione, i premi in palio e tutte le novità per l’edizione 2026 del premio giunto alla decima edizione. Il Premio è realizzato e organizzato con il contributo operativo di ANFoV.