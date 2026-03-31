Dieci anni d’innovazione nei Comuni italiani. Oltre mille progetti candidati per altrettanti enti pubblici coinvolti, più di 30 milioni di cittadini raggiunti da soluzioni innovative per i servizi pubblici attivati. Questi i numeri da cui prende il via l’edizione 2026 del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo, iniziativa che valorizza le migliori pratiche di innovazione nella PA nata da un’idea di ANCI Piemonte e promossa, negli ultimi anni, da ANCI nazionale, con il supporto organizzativo di ANFoV.

L’edizione 2026, presentata oggi a Roma, celebra il decennale del Premio e introduce importanti novità: tra queste, per la prima volta, un riconoscimento nazionale e uno regionale dedicato ai progetti che utilizzano Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, destinati a valorizzare soluzioni tecnologiche capaci di migliorare concretamente i servizi ai cittadini.

Il Premio è aperto a tutti i 7.894 Comuni italiani, alle unioni di comuni, alle aziende sanitarie, agli enti pubblici e, con un ruolo sempre più stimolante, anche agli istituti scolastici pubblici di tutta Italia.

Le candidature per l’edizione 2026 saranno aperte dal 2 aprile e si potranno presentare progetti fino al 15 settembre 2026, mentre la premiazione finale degli 11 progetti che saranno selezionati come vincitori di un Premio dalla Commissione di Valutazione, si terrà nell’ambito dell’Assemblea nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre.

Negli anni il Premio ha raccontato una realtà spesso poco visibile nel dibattito pubblico: quella di centinaia di amministrazioni locali che sperimentano nuove soluzioni per semplificare la vita dei cittadini, migliorare i servizi e utilizzare le tecnologie digitali per lo sviluppo dei territori.

Non solo grandi città: oltre il 35% dei progetti candidati proviene da piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, dimostrando come l’innovazione possa nascere anche nei territori più piccoli. Tra i progetti premiati negli ultimi anni ci sono storie concrete che raccontano come la Pubblica Amministrazione possa diventare un laboratorio di innovazione.

Partecipare all’iniziativa è semplice:

La PA interessata deve realizzare un piano descrittivo del progetto che vuole candidare, riassumendolo in una presentazione scritta, e poi compilare il questionario online disponibile sul sito del Premio ( https://premioancinnovazione.it/ ).

Per ogni informazione relativa alla composizione del progetto da presentare occorre compilare il Modulo di candidatura che sarà pubblicato e disponibile alla compilazione a partire dal giorno 2 aprile 2026 sul sito https://premioancinnovazione.it/

I Premi

Nell’edizione 2026 verranno consegnati, per la realizzazione dei progetti vincitori, premi in denaro e servizi, messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa, con un monte premi totale di oltre 60mila euro. Due i premi speciali in servizi dedicati: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Inoltre, è stato confermato il Premio Speciale “La Lucerna” dedicato ad un istituto scolastico pubblico che potrà aggiudicarsi una vera aula multimediale attiva, con arredi scolastici di nuova generazione e tecnologicamente avanzati.

Vi saranno quindi due premi speciali dedicati a progetti di Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione, i consueti premi in denaro per la realizzazione dei progetti candidati di 10 mila, 6500 e 3500 euro, per la sezione Piemonte e di 10mila euro per quella nazionale.

Vi sarà inoltre, come detto, il Premio Speciale 10 anni d’innovazione che celebrerà il progetto attivo più innovativo di tutte le edizioni del Premio.

L’elenco approfondito dei premi si trova nel Bando o sul sito www.premioancinnovazione.it

Le Dichiarazioni

Il presidente del Consiglio nazionale di ANCI, Marco Fioravanti: “Il decennale del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo conferma il ruolo centrale dei Comuni come veri architetti del progresso territoriale in termini di cambiamento e innovazione. ANCI sostiene con convinzione questo percorso, promuovendo un modello di amministrazione agile, capace di rispondere con efficacia alle nuove esigenze di cittadini, imprese e comunità. Dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dall’Intelligenza Artificiale alla transizione ecologica e all’inclusione sociale, le esperienze selezionate rappresentano un patrimonio prezioso e replicabile per il Paese. Rafforzare la capacità innovativa delle amministrazioni locali significa costruire comunità più moderne, competitive e vicine alle persone, ma soprattutto trasformare le nuove sfide in opportunità per l’Italia di domani”.

Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino: “Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo arriva orgogliosamente a 10 anni d’attività. Un risultato prestigioso per una iniziativa che, partendo dal Piemonte, ha saputo divenire, per i nostri Comuni e per ANCI, un punto di riferimento importante per fondi erogati e servizi innovativi attivati. Un impegno che dimostra come ANCI Piemonte sia all’avanguardia con un modello d’innovazione culturale che punta ad aumentare i servizi resi alla cittadinanza e alle imprese sui territori. Un sincero augurio a tutti i nuovi concorrenti che metteranno in gioco le loro idee”.

Il vicepresidente di ANCI Piemonte, Michele Pianetta: “Come ANCI Piemonte siamo orgogliosi di avere creato il Premio. I numeri dimostrano che avevamo intercettato una necessità primaria dei territori sulle pratiche innovative. Più di 1000 progetti analizzati negli anni, più di 350 mila euro distribuiti ai comuni nei vari territori, 30 milioni di cittadini coinvolti sono lo specchio del successo di un’iniziativa unica. Ringraziamo ANFoV per l’impegno, la professionalità e la capacità con cui, negli anni, ha gestito il Premio, portandolo al successo odierno”.

Il presidente di ANFoV, Umberto De Julio: “Oggi sono le competenze avanzate, anche nella PA, e la capacità di utilizzare e interpretare, a favore di territori e attività produttive, le innovazioni tecnologiche a generare valore e progresso. Con ANFoV, che da più di 40 anni raggruppa le principali realtà imprenditoriali nazionali d’innovazione avanzata, e con la gestione del Premio ANCI Innovazione e sviluppo, supportiamo in modo concreto questo percorso. Siamo fieri della crescita del Premio e ringraziamo ANCI per la fiducia dimostrata. L’edizione 2026 del Premio allarga gli orizzonti dell’innovazione verso un futuro sempre più a favore di cittadini e imprese”.

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In allegato il comunicato integrale.