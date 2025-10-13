Inps

Giovedì 16 ottobre, dalle ore 10 alle 12, è in programma un webinar di presentazione del questionario “INPS in rete”, lo strumento sviluppato nell’ambito del progetto “Inps in rete per l’inclusione“, nato con l’obiettivo di far conoscere i servizi che l’istituto dedica alla fascia di popolazione più fragile, in particolare ai soggetti che vivono condizioni di grave disagio economico, lavorativo e abitativo, potenziali destinatari di benefici e agevolazioni sociali.

Il questionario si pone come strumento interattivo e personalizzato per aiutare il cittadino a individuare servizi e prestazioni erogate dall’ente previdenziale e rappresenta uno strumento di supporto anche per i partner di progetto ovvero ANCICaritas,Comunità di Sant’Egidio Croce Rossa Italiana.

L’incontro, in modalità Live Event pubblico, sarà accessibile attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams al link “Webinar Inps in rete per l’inclusione – Presentazione applicativo questionario INPS in Rete.

