Giovedì 16 ottobre, dalle ore 10 alle 12, è in programma un webinar di presentazione del questionario “INPS in rete”, lo strumento sviluppato nell’ambito del progetto “Inps in rete per l’inclusione“, nato con l’obiettivo di far conoscere i servizi che l’istituto dedica alla fascia di popolazione più fragile, in particolare ai soggetti che vivono condizioni di grave disagio economico, lavorativo e abitativo, potenziali destinatari di benefici e agevolazioni sociali.

Il questionario si pone come strumento interattivo e personalizzato per aiutare il cittadino a individuare servizi e prestazioni erogate dall’ente previdenziale e rappresenta uno strumento di supporto anche per i partner di progetto ovvero ANCI, Caritas,Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana.

L’incontro, in modalità Live Event pubblico, sarà accessibile attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams al link “Webinar Inps in rete per l’inclusione – Presentazione applicativo questionario INPS in Rete.