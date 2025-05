Si è insediata ufficialmente la Consulta Ambiente, Energia, Rifiuti di ANCI Piemonte. La riunione si è svolta online ed è stata coordinata da Mauro Barisone, vicepresidente dell’associazione competente per le materie e presidente del CAL che, affiancato dal direttore ANCI Marco Orlando, ha affrontato la discussione della proposta di legge regionale n. 72 per il rafforzamento del quadro normativo riguardante la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. Dopo essere state sottoposte all’esame della consulta, le osservazioni elaborate dall’ANCI sono state trasmesse al Consiglio delle Autonomie Locali che, nei giorni scorsi, ha recepito il parere dell’associazione dando parere favorevole alla proposta di legge.

Nel corso della riunione di insediamento, la XVII Consulta di ANCI Piemonte ha eletto presidente Franco Zoia, assessore all’Ambiente, ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica del Comune di La Loggia (TO). Si tratta, in realtà, di una riconferma, visto che Zoia era presidente uscente della XIII Consulta e gestiva le deleghe attualmente in capo al nuovo organismo. L’assessore Zoia seguirà ora le attività della nuova Consulta, coordinandosi con il vicepresidente Barisone e con la struttura operativa dell’associazione.

Nel ricordare il lavoro e l’esperienza di Zoia sui temi dell’energia, dell’ambiente e dei rifiuti, con un’attività intensa e proficua anche in tempo di Covid, il vicepresidente Barisone ha espresso apprezzamento per la riconferma. “Zoia – ha detto – è la persona giusta per seguire questioni molto importanti che vedono l’ente locale come elemento fondamentale per lo sviluppo economico del territorio”.

Soddisfatto il presidente Zoia: “Sono onorato e intendo proseguire il percorso intrapreso qualche anno fa. Nel mettermi a disposizione degli amministratori piemontesi, annuncio fin d’ora che la consulta sarà aperta a tutti coloro che desiderano dare un apporto concreto e impegnarsi con noi in questa importante missione”.

“Buon lavoro alla consulta Ambiente, Energia e Rifiuti – dice il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino -. Dobbiamo puntare sempre più a un’economia circolare che valorizzi i materiali di scarto e promuova buone pratiche di sostenibilità energetica, tutelando il territorio. Come ANCI Piemonte continueremo ad avere ben saldi questi indirizzi”.