Lunedì 13 ottobre 2025 a partire dalle 9, presso la Fondazione Camillo Cavour di Santena (TO), si terrà l’incontro “Intelligenza artificiale e P.A., una concreta prospettiva”, organizzato dal Polo formativo territoriale del Piemonte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).

L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e degli enti locali per approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale come leva di innovazione nella Pubblica Amministrazione. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Ghio, Stefano Lo Russo e Alberto Cirio, interverranno, tra gli altri, Paola Severino, Presidente della SNA, e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Durante la mattinata si discuterà di privacy e IA, del contributo delle università piemontesi e delle linee evolutive dell’intelligenza artificiale nelle P.A., con esperti come Roberto Cavallo Perin, Massimo Cavino, Tania Cerquitelli, Davide Gilardino, Fabio Pammolli e Sauro Angeletti.

Le conclusioni saranno affidate a Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione e all’Intelligenza Artificiale della Regione Piemonte.

L’incontro rappresenta un momento di confronto concreto sulle opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale pone alla pubblica amministrazione, tra formazione, innovazione e responsabilità.