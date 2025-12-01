Quanto accaduto ieri nella redazione de “La Stampa” a Torino è assolutamente intollerabile in un paese democratico.
Agli attacchi sempre più frequenti alla libertà di stampa e al diritto-dovere dei giornalisti di informare, si somma ora la devastazione fisica della redazione di un giornale, storico presidio di libertà, democrazia e di libero confronto delle idee.
Al direttore Andrea Malaguti, ai giornalisti e ai poligrafici del quotidiano torinese va la solidarietà del presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, degli organi dell’Associazione e dei sindaci italiani.