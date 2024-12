Con nota del 26 novembre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito informa che dall’8al 31 gennaio 2025 potranno essere presentate le domande di iscrizione online per l’anno scolastico 2025/2026 per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale e i percorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali-IeFP (nelle Regioni che hanno aderito).

Le iscrizioni, da presentarsi attraverso la piattaforma unica, costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico che coinvolge attori pubblici e privati e in questo quadro gli uffici scolasti regionali tengono un dialogo istituzionale gli con enti locali e le regioni.

Sono escluse dal sistema iscrizioni “on line” le sezioni delle scuole dell’infanzia e del percorso di istruzione degli adulti e degli alunni/alunne e studenti/studentesse in fase di preadozione. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle Iscrizioni on line resta sempre facoltativa.

La nota ministeriale contiene anche informazioni sulle iscrizioni online di alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità e con cittadinanza non italiana, in particolare per questi ultimi, si rimanda alla nota ministeriale 2/2010 in cui si precisa che “al fine della formazione delle classi è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura”. Il Ministero infine richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017, ove è stabilito che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione.