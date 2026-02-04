“I Comuni protagonisti della semplificazione: la modulistica unificata e standardizzata” questo il titolo del webinar, organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da Invitalia, in collaborazione con Anci, in programma l’11 febbraio alle ore 11. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e l’applicazione della nuova modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive.

Il webinar, anche attraverso il racconto di esperienze dirette da parte degli attori coinvolti, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte sulla modulistica recentemente adottata e per approfondire gli adempimenti connessi all’adozione dei nuovi moduli da parte dei Comuni.