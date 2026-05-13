Venerdì 29 maggio a Torino, l’ANCI e il Dipartimento per la trasformazione digitale incontreranno i Comuni piemontesi per fare il punto sull’impatto delle misure PNRR e delineare le strategie future per l’innovazione della PA.

Si tratta della quarta tappa del roadshow “La trasformazione digitale dei Comuni dopo il PNRR: strategie ed esperienze per continuare ad innovare”, promosso dall’ANCI nazionale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione scientifica dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

Appuntamento dalle ore 10:30 alle 16:30 nella Sala panoramica sita al 15° piano della Città Metropolitana di Torino e rappresenta un momento cruciale di confronto tra le istituzioni nazionali e locali.

L’evento, realizzato con il supporto della Città Metropolitana di Torino e di ANCI Piemonte, è rivolto ad amministratori locali e Responsabili della Transizione Digitale (RTD) dei Comuni con l’obiettivo di:

analizzare l’ impatto delle misure PNRR dedicate alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale;

confrontarsi sulla sostenibilità a lungo termine del processo di trasformazione digitale;

condividere esperienze concrete e scenari futuri attraverso il dialogo tra rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e locali.