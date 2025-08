Il 19 settembre dalle 10:00 alle 13:30, si terrà a Milano l’incontro “La Foresta Urbana e i rischi climatici, strategie per una gestione efficace e concreta”.

L’evento, che avrà luogo alla Palazzina Appiani, Parco Sempione, rappresenta la seconda tappa della Road Map sul tema che l’ANCI sta svolgendo in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini. In questa giornata, organizzata insieme al Comune di Milano e ANCI Lombardia nell’ambito della Green Week, saranno affrontati aspetti pratici e scientifici sulla prevenzione dei rischi climatici legati alla gestione delle alberature in ambito urbano.

L’evento sarà in presenza, con posti limitati a 100 partecipanti, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming, questo il link per l’iscrizione.