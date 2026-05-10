Dopo il successo degli incontri organizzati a Torino e Vercelli, il percorso di accompagnamento degli enti locali verso il nuovo sistema di contabilità pubblica (Riforma 1.15 PNRR) farà tappa a Cuneo.
L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, dalle ore 9 alle 13, nella Sala A del Centro Incontri della Provincia, in Corso Dante Alighieri 41, per il convegno dal titolo “La sfida dell’Accrual: ripensare la contabilità pubblica. Adempimenti, strumenti e scelte organizzative”.
L’evento si pone l’obiettivo di fare chiarezza su una delle sfide più complesse per la Pubblica Amministrazione: il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale basata sul principio Accrual. Non si tratta solo di un adempimento tecnico, ma di una vera rivoluzione organizzativa che avrà un impatto molto forte sulla gestione dei bilanci e sulla trasparenza dei dati.
L’incontro, inserito nel percorso “Road to Accrual”, è organizzato con il patrocinio della Provincia di Cuneo e di ANCI Piemonte, in collaborazione con partner tecnici e accademici. Interverrà la presidente della Consulta Contabilità e Finanza locale di ANCI Piemonte, Lorena Paoletti.
L’evento è gratuito previa iscrizione A QUESTO LINK.