Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) piemontesi non sono solo una sfida tecnologica, ma una vera e propria leva di solidarietà per contrastare la povertà energetica e ridisegnare il welfare locale. È questo il messaggio emerso dal convegno “Le Comunità Energetiche Rinnovabili per una transizione ecologica solidale” (LE FOTO), che ha riunito al 15° piano della Città metropolitana di Torino amministratori locali, accademici ed esperti del settore per fare il punto sulla transizione energetica in regione.

Il momento di confronto, promosso da ANCI Piemonte e dall’Università degli Studi di Torino, si inseriva nella cornice del progetto europeo “SustAge – Integrating Green and Grey Transition”, coordinato dalla professoressa Lorenza Mola (ordinaria di Diritto internazionale all’Università di Torino).

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati del questionario lanciato lo scorso 27 marzo da ANCI Piemonte in collaborazione con il Politecnico di Torino, volto a mappare le esperienze piemontesi e a misurarne l’impatto sociale. I dati emersi hanno alimentato un ricco dibattito articolato in tre sessioni operative, che hanno affrontato i nodi critici della nuova normativa, l’impatto reale sui territori e il racconto delle buone pratiche già avviate.

Forte il richiamo al ruolo centrale dei sindaci e dei Comuni, specialmente quelli più piccoli, rispetto alla sfida, quanto mai attuale, delle Comunità Energetiche Rinnovabili. A sottolineare l’impegno dell’ANCI regionale è stato il vicepresidente e coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni, Emanuele Ramella Pralungo, che ha ricordato il costante lavoro di supporto offerto dall’ANCI Piemonte agli amministratori del territorio.

I lavori, aperti in mattinata dal professor Roberto Caranta (ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Torino) e dalla stessa professoressa Lorenza Mola, hanno confermato la necessità di un’alleanza stabile tra ricerca scientifica e pubblica amministrazione per orientare i prossimi passi della transizione energetica in Piemonte.

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