Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) piemontesi non sono solo una sfida tecnologica, ma una vera e propria leva di solidarietà per contrastare la povertà energetica e ridisegnare il welfare locale. È questo il messaggio emerso dal convegno “Le Comunità Energetiche Rinnovabili per una transizione ecologica solidale” (LE FOTO), che ha riunito al 15° piano della Città metropolitana di Torino amministratori locali, accademici ed esperti del settore per fare il punto sulla transizione energetica in regione.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Il momento di confronto, promosso da ANCI Piemonte e dall’Università degli Studi di Torino, si inseriva nella cornice del progetto europeo “SustAge – Integrating Green and Grey Transition”, coordinato dalla professoressa Lorenza Mola (ordinaria di Diritto internazionale all’Università di Torino).

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati del questionario lanciato lo scorso 27 marzo da ANCI Piemonte in collaborazione con il Politecnico di Torino, volto a mappare le esperienze piemontesi e a misurarne l’impatto sociale. I dati emersi hanno alimentato un ricco dibattito articolato in tre sessioni operative, che hanno affrontato i nodi critici della nuova normativa, l’impatto reale sui territori e il racconto delle buone pratiche già avviate.

Forte il richiamo al ruolo centrale dei sindaci e dei Comuni, specialmente quelli più piccoli, rispetto alla sfida, quanto mai attuale, delle Comunità Energetiche Rinnovabili. A sottolineare l’impegno dell’ANCI regionale è stato il vicepresidente e coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni, Emanuele Ramella Pralungo, che ha ricordato il costante lavoro di supporto offerto dall’ANCI Piemonte agli amministratori del territorio.

I lavori, aperti in mattinata dal professor Roberto Caranta (ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Torino) e dalla stessa professoressa Lorenza Mola, hanno confermato la necessità di un’alleanza stabile tra ricerca scientifica e pubblica amministrazione per orientare i prossimi passi della transizione energetica in Piemonte.

Guarda le interviste realizzate dall’Ufficio Stampa di ANCI Piemonte.

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