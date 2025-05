“Oggi ho avuto l’opportunità irripetibile di pedalare sulle strade dei campioni. Partecipando a questa manifestazione, non posso non pensare alle opportunità di promozione e di sviluppo che il Giro d’Italia offre ai nostri territori e, in particolare, alle aree interne”.

Così Sonia Cambursano, vicepresidente di ANCI Piemonte e sindaca di Strambino, in occasione della tappa numero 16 (Saint Vincent-Champoluc) del Giro E, la competizione non agonistica in e-bike che si svolge parallelamente al Giro d’Italia.

“Un evento come il Giro – ha aggiunto Cambursano, che ha gareggiato nel team ANCI, una delle squadre iscritte alla competizione – rappresenta un’occasione straordinaria di visibilità e di valorizzazione territoriale. Nelle prossime ore – ha concluso Cambursano – sarò a Sestriere per le premiazioni, ma per intanto ho avuto il privilegio di pedalare accanto ai campioni”.

Nel team ANCI. assieme a Sonia Cambursano, anche il sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia e il presidente del consiglio comunale di Biella, Luca Zani.