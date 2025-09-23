Sono previsti cinque laboratori pratici per l’avvio della fase applicativa delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) dei DUP comunali, tra ottobre 2025 e febbraio 2026, per supportare i Comuni italiani nell’utilizzo di questo strumento.
Il primo laboratorio, dedicato all’implementazione della VIG sui DUP comunali, si terrà a Piacenza giovedì 9 ottobre (sessione pomeridiana) e venerdì 10 ottobre (sessione mattutina).
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza, è rivolta ad amministratori locali e personale dei Comuni di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Marche, Toscana, Lombardia e Piemonte.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://form.jotform.com/252574402927359 fino a esaurimento dei posti disponibili.
In allegato, la lista degli hotel convenzionati per i partecipanti al laboratorio del 9 e 10 ottobre.