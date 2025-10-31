L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato un nuovo Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, aggiornato al nuovo Codice degli Appalti. Il testo, approvato con la delibera n.413/2025 del 22 ottobre, integra i più recenti pronunciamenti dell’Autorità e le indicazioni legislative e giurisprudenziali intervenute in materia.

Tra le novità, l’ANAC ha fornito indicazioni precise sul trattamento delle acquisizioni di rami d’azienda ai fini della qualificazione, stabilendo che l’impresa cessionaria deve comprovare il possesso di requisiti propri se l’acquisizione è avvenuta oltre sei mesi dalla stipula del contratto di cessione. Inoltre, sono state introdotte due condizioni preliminari per il ricorso all’avvalimento, che riguardano il deposito dell’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria entro 18 mesi dalla firma del contratto e il rispetto del primo indicatore di reale funzionalità/produttività.

Queste misure mirano a garantire maggiore trasparenza e affidabilità nel processo di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti pubblici, in linea con le esigenze di efficienza e correttezza richieste dalla normativa vigente.

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-413-del-22-ottobre-2025