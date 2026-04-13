Il CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. Il nuovo contratto introduce diverse significative novità rispetto al precedente accordo 2019-2021, con un particolare focus sulla flessibilità organizzativa, il benessere lavorativo e l’adeguamento dei trattamenti economici.
Il nuovo Quaderno operativo Anci ‘Le principali novità del Ccnl area funzioni locali 2022-2024’, intende offrire un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e proporre una modulistica standard per la convenzione per lo scavalco condiviso ex art. 18 CCNL 2022/2024 e per il contratto di lavoro subordinato per scavalco di eccedenza.
Il Quaderno, come di consueto, è strutturato in una parte generale di inquadramento normativo dei principali istituti e novità visto che il nuovo contratto non si limita a migliorare i trattamenti economici, ma recepisce istanze organizzative e di tutela derivanti dall’evoluzione non solo normativa e dagli orientamenti applicativi consolidati.
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