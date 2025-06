Dopo Giro d’Italia e Giro-E, ANCI rinnova il suo impegno per i giovani con la partecipazione al Giro Next Gen, la più importante corsa a tappe italiana di ciclismo dedicata agli Under 23. Si tratta di un’occasione importante per la promozione del protagonismo giovanile e la valorizzazione dei territori attraverso la leva dello sport e dei grandi eventi.

In occasione del Giro Next Gen, i canali di comunicazione della gara e del Giro d’Italia hanno lanciato una campagna social, tramite storie instagram e cards, per veicolare e diffondere notizie e messaggi relativi al programma di attività ANCI a sostegno degli interventi comunali indirizzati ai giovani, realizzati a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili.

Sono, inoltre, previsti dei talk-show in alcune tappe del Giro dedicati alla valorizzazione dello Sport e dei grandi eventi. Due gli appuntamenti programmati in Piemonte: il primo a Ovada venerdì 20 giugno, il secondo a Pinerolo domenica 22 giugno. Entrambi gli appuntamenti sono realizzati da ANCI nazionale, in collaborazione con ANCI Piemonte (nel caso di Ovada, con il supporto di ANCI Lombardia).

La partecipazione al Giro Next Gen si inserisce nel più ampio programma di attività che ANCI ha attivato al Giro d’Italia, grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili. Le iniziative nell’ambito del Giro d’Italia si integrano con gli strumenti che ANCI Politiche Giovanili porta avanti quotidianamente: oltre agli Avvisi pubblici di finanziamento di progettualità comunali e alla Scuola Publica, anche il Centro di competenze sulle politiche giovanili a impatto locale, con l’Osservatorio e la Community ANCI Next Gen. Strumenti con cui ANCI continua a investire sul futuro, parlando di giovani e con i giovani.

L’impegno strutturato di ANCI come soggetto attuatore del riparto comunale del Fondo Nazionale Politiche Giovanili ha già portato al finanziamento di oltre 700 progetti comunali in tutta Italia, coinvolgendo più di 110.000 giovani, ma anche alla formazione di oltre 6.000 amministratori under 35 attraverso Publica, la Scuola ANCI per giovani amministratori.